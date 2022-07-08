Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский

Украинские власти ранее говорили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией.
«Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN в переводе с украинского языка на английский.
«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — добавил он.
Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. Он заявил, что такое же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи его стране.
«Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты (конгресса) в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО», — сказал Зеленский.