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01:51 (мск), источник: © РИА Новости

Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности Украины ее вступление в НАТО и заявил, что его страна не отказалась «от этого пути».

Источник: © РИА Новости

Украинские власти ранее говорили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией.

«Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN в переводе с украинского языка на английский.

«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — добавил он.

Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. Он заявил, что такое же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи его стране.

«Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты (конгресса) в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО», — сказал Зеленский.

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