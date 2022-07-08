Додон утверждает, что США поставляют оружие в Молдавию

Додон сказал, что запрашивал через парламент информацию о том, что находится на борту самолетов, но данные оказались засекречены. «Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», — заявил он в интервью телеканалу Publika (цитата по ТАСС).
Игорь Додон убежден, что это оружие «должно выстрелить в сторону Востока». «Для этого вооружают Молдову», — уверен экс-президент.
23 июня Евросоюз (ЕС) согласовал предоставление статуса кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Позднее ЕС также объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдавии, на которую потратят €40 млн. Додон считает, что Молдавия не вступит в ЕС «как минимум десятилетие или два, а, возможно, и никогда».