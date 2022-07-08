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04:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Додон утверждает, что США поставляют оружие в Молдавию

В Кишинев прилетали самолеты ВВС США с «непонятными грузами» на борту, утверждает экс-президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, самолеты перевозили оружие. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Источник: РИА "Новости"

Додон сказал, что запрашивал через парламент информацию о том, что находится на борту самолетов, но данные оказались засекречены. «Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», — заявил он в интервью телеканалу Publika (цитата по ТАСС).

Игорь Додон убежден, что это оружие «должно выстрелить в сторону Востока». «Для этого вооружают Молдову», — уверен экс-президент.

23 июня Евросоюз (ЕС) согласовал предоставление статуса кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Позднее ЕС также объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдавии, на которую потратят €40 млн. Додон считает, что Молдавия не вступит в ЕС «как минимум десятилетие или два, а, возможно, и никогда».

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