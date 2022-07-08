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04:30 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Канада отдаст турбину «Газпрому» по просьбе Германии

Правительство Канады планирует по согласованию с Германией вывести из-под санкций турбину для газопровода «Северный поток», сообщает украинская газета «Европейская правда» (ЕП). О том, что Канада решила вернуть турбину «Газпрому», также расcказали источники Reuters.

Источник: РИА "Новости"

По данным ЕП, формальной причиной для снятия санкций должен стать аргумент о том, что возвращение турбины даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в Европу. Правительство Украины уже знает о намерениях Канады и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», сказал источник издания в украинском Минэнерго.

Как уточняет Reuters, Канада и Германия не хотят, чтобы нехватка турбин стала поводом для прекращения Россией поставок газа по «Северному потоку». Минэнерго Украины, однако, настаивает, что санкции запрещают передачу России любого оборудования, связанного с газом.

«Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?» — сказал агентству источник в ведомстве.

По информации Reuters, министр энергетики Украины Герман Галущенко в июне отправил властям Канады письмо с призывом не возвращать турбину «Газпрому». В своем письме министр акцентировал внимание на том, что у России «более чем достаточно пропускной способности на своих транзитных маршрутах для обеспечения поставок» газа.

«Турбин семь, это только одна из них, а тех, что сейчас работают, хватает на полную мощность», — пояснил неназванный источник в Минэнерго Украины.

По его словам, если решение о передаче турбины будет принято, это «станет прецедентом обхода двумя странами G7 санкций, введенных против России».

В середине июня стало известно, что турбину «Северного потока» не могут доставить в Германию из Канады, где она проходила техническое обслуживание. Канада квалифицировала турбину как товар двойного назначения и отказалась возвращать, узнал «Ъ». «Газпром» был вынужден остановить две турбины «Северного потока». В июне Россия сократила поставки газа по трубопроводу почти на 60%. В «Газпроме» объясняли это ремонтом оборудования, но Siemens, которая изготавливает турбины для «Северного потока», с этой версией не согласна.

Financial Times писала, что цены на электричество в ЕС взлетели после сокращения импорта газа из РФ. Власти ФРГ опасаются полного прекращения поставок российского газа. Вчера, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с поставкой турбины для «Северного потока». По его словам, надо принять решение до начала ремонтных работ 11 июля. Он предложил передать турбину не России, а Германии.

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Лаура Кеффер

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