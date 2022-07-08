СМИ: Канада отдаст турбину «Газпрому» по просьбе Германии

По данным ЕП, формальной причиной для снятия санкций должен стать аргумент о том, что возвращение турбины даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в Европу. Правительство Украины уже знает о намерениях Канады и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», сказал источник издания в украинском Минэнерго.
«Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?» — сказал агентству источник в ведомстве.
По информации Reuters, министр энергетики Украины Герман Галущенко в июне отправил властям Канады письмо с призывом не возвращать турбину «Газпрому». В своем письме министр акцентировал внимание на том, что у России «более чем достаточно пропускной способности на своих транзитных маршрутах для обеспечения поставок» газа.
«Турбин семь, это только одна из них, а тех, что сейчас работают, хватает на полную мощность», — пояснил неназванный источник в Минэнерго Украины.
В середине июня стало известно, что турбину «Северного потока» не могут доставить в Германию из Канады, где она проходила техническое обслуживание. Канада квалифицировала турбину как товар двойного назначения и отказалась возвращать, узнал «Ъ». «Газпром» был вынужден остановить две турбины «Северного потока». В июне Россия сократила поставки газа по трубопроводу почти на 60%. В «Газпроме» объясняли это ремонтом оборудования, но Siemens, которая изготавливает турбины для «Северного потока», с этой версией не согласна.
Financial Times писала, что цены на электричество в ЕС взлетели после сокращения импорта газа из РФ. Власти ФРГ опасаются полного прекращения поставок российского газа. Вчера, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с поставкой турбины для «Северного потока». По его словам, надо принять решение до начала ремонтных работ 11 июля. Он предложил передать турбину не России, а Германии.