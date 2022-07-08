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07:23 (мск), источник: © РИА Новости

Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня

ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Источник: © РИА Новости

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

Он подчеркнул, что в последнее время США непрерывно предпринимают шаги в тайваньском вопросе в поддержку сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», что «совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряженность».

Ши И отметил, что китайская армия готова решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность, пресекая любые попытки организовать «независимость Тайваня».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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