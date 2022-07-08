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11:11 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: © РИА Новости

По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных «скорее не доверяют» главе государства, еще 9% затруднились ответить.

По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.

Опрос «ФОМнибус» проведен 1—3 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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