11:11 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных «скорее не доверяют» главе государства, еще 9% затруднились ответить.
По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.
Опрос «ФОМнибус» проведен