МИД РФ утверждает, что США просили признать воюющих на Украине американцев комбатантами

«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться соответствующие обязательства… Следствие, которое продолжается… конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они там играли, определит», — рассказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»). Он охарактеризовал фактор иностранного наемничества на Украине как «один из новых серьезнейших проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада».
По мнению дипломата, американская сторона должна нести ответственность за «авантюрные планы» на Украине:
Комбатантами называются лица принимающие непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон и имеющее в этом качестве особый юридический статус, который определяется Женевской конвенцией. В частности с ними должны обращаться как с военнопленными.
Поскольку они не состоят в ВСУ, под нормы Женевской конвенции они также не попадают, считает пресс-секретарь. Минобороны России также предупреждало страны Запада, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому в случае попадания в плен их будет ждать уголовная ответственность.
Отметим, что 15 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому иностранцам официально разрешили служить в ВСУ.