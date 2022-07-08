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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ утверждает, что США просили признать воюющих на Украине американцев комбатантами

США просят Россию наделить задержанных на Украине американских граждан, которые воюют в рядах ВСУ и воспринимаются РФ как наемники, статусом комбатантов. Это обяжет обращаться с ними в соответствии с Женевской конвенцией, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он пояснил, что данная тема не получила продолжения в диалоге между двумя странами.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться соответствующие обязательства… Следствие, которое продолжается… конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они там играли, определит», — рассказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»). Он охарактеризовал фактор иностранного наемничества на Украине как «один из новых серьезнейших проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада».

По мнению дипломата, американская сторона должна нести ответственность за «авантюрные планы» на Украине:

Те, кто с этими предупреждениями не считается, пожинают плоды собственного человеконенавистничества и неготовности воспринимать реальность, которая сложилась в этом регионе.

Комбатантами называются лица принимающие непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон и имеющее в этом качестве особый юридический статус, который определяется Женевской конвенцией. В частности с ними должны обращаться как с военнопленными.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двое американских военных, задержанных российскими военными в Харькове, являются «солдатами фортуны» и преступниками.

Поскольку они не состоят в ВСУ, под нормы Женевской конвенции они также не попадают, считает пресс-секретарь. Минобороны России также предупреждало страны Запада, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому в случае попадания в плен их будет ждать уголовная ответственность.

Отметим, что 15 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому иностранцам официально разрешили служить в ВСУ.

Андрей Сапожников

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