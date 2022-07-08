Песков объяснил слова Путина о потенциале российской армии на Украине

«Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Ну и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — заявил Песков. Он отметил, что подобные заявления западных лидеров абсурдны и добавляют горя украинскому народу.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть выигран на поле боя. О том же заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. На саммите НАТО он призвал президента Украины Владимира Зеленского выиграть конфликт только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.
Путин на заявления Запада о желании победить Россию на поле боя ответил фразой «Пусть попробуют». Он назвал желание западных стран воевать до последнего украинца трагедией для украинского народа. Путин подчеркнул, что Россия пока всерьез «ничего не начинала». По его словам, Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако чем дальше, тем сложнее будет договариваться с Москвой.