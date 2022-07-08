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Спецоперация на Украине
16:56 (мск), источник: Daily Storm

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Роскомнадзора, российских СМИ и журналистов

Власти Канады обновили санкционные списки в отношении юридических и физических лиц из России из-за спецоперации на Украине. Под ограничения подпали Роскомнадзор, агентства Regnum, ТАСС, а также Первый канал, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ. Также Канада ввела запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него.

Источник: Reuters

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России на Украину», — заявили в пресс-службе МИД Канады.

В черном списке Оттавы также значатся патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), журналисты Екатерина Андреева, Армен Гаспарян, Артем Шейнин, актер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Также ограничения коснулись и официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат призналась, что совсем не удивилась внесению ее имени в санкционный список Канады. «Я думала, я уже в них давно», — сказала Захарова ТАСС.

В офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо ранее сообщали о планах запретить экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, а также программное обеспечение и технологии.

Кроме того, Канада запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений.

Под запрет попал и белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши.

31 мая глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против 22 граждан РФ и четырех компаний из-за спецоперации на Украине. Тогда в черный список Оттавы попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

В МИД отмечали, что Канада продолжит «искать способы оказания давления на российские власти».

В правительстве добавили, что таким образом «демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

Известно, что в марте Оттава ввела санкции против бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой». Канада также сообщила об ограничениях в отношении 160 членов Совфеда, главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.

18 мая было объявлено, что всем россиянам, подпавшим под санкции, запретят въезд в Канаду. Эта мера коснулась даже президента страны Владимира Путина. Спустя два дня Оттава расширила черный список. В него добавили 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова и невестку спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлию. Канадские власти ранее запретили ввозить из России алкогольные напитки, морепродукты, рыбу, алмазы, компьютерную технику и предметы искусства.

МИД РФ в ответ ввел санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, его супруги и еще более 300 их соотечественников. Путин отмечал, что «санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны».

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