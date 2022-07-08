Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России

«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился», — отметил Путин.
При этом глава государства указал, что санкции западных стран наносят ущерб экономике РФ, «многие риски еще сохраняются».
Кроме того, кабинет министров страны сейчас прорабатывает развитие железнодорожной инфраструктуры для поставок энергоресурсов в дружественные страны.
Накануне, на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций Путин отметил, что Россия смогла сберечь макроэкономическую стабильность, поддержать занятость, а также транспорт и логистику. Кроме того, он указал, что действия недружественных государств российской стороне удалось сократить. Антироссийские санкции создают трудности, но не в таком масштабе, на какой рассчитывали западные страны, подчеркнул Путин.
Во время выступления на ПМЭФ 17 июня Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, о чем, по его словам, мечтают страны Запада. Глава государства считает одним из принципов, по которому будет развиваться экономика РФ, ответственную и сбалансированную макрополитику. Именно это позволило стране выстоять в беспрецедентном санкционном давлении, дополнил президент РФ.
23 мая президент РФ отметил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».