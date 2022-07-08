Захарова: ЕК заверила, что ситуация с транзитом в Калининград скоро разрешится

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — указано в комментарии.
«Решение проблемы слишком затянулось», — отметила она.
«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России, — подчеркивается в документе. — Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем».
18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге в Калининградскую область из других регионов РФ. Позднее ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Власти Литвы утверждают, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС. Агентство Рейтер в конце июня сообщало, что ЕС намерен исключить транзит в область через Литву из ограничений, чтобы разрядить конфликт с Москвой.