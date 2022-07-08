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18:28 (мск), источник: ТАСС

Захарова: ЕК заверила, что ситуация с транзитом в Калининград скоро разрешится

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия и Литва заверили Россию, что ситуация с транзитом грузов в Калининград разрешится в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», — указано в комментарии.

Захарова предупредила, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена.

«Решение проблемы слишком затянулось», — отметила она.

«Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России, — подчеркивается в документе. — Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем».

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге в Калининградскую область из других регионов РФ. Позднее ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Власти Литвы утверждают, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС. Агентство Рейтер в конце июня сообщало, что ЕС намерен исключить транзит в область через Литву из ограничений, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

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