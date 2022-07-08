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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Эстонии покидает свой пост, чтобы затем возглавить новое правительство

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена покинуть свою должность. Об этом сообщило издание Delfi. Ее уход связан с расколом в двупартийной правящей коалиции Эстонии. Госпожа Каллас выступала против военной операции России на Украине и поддерживала вступление Украины в ЕС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Я сама внесла это предложение об отставке, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила Каллас (цитата по Delfi).

Она сообщила, что члены партии Isamaa («Отечество») хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

3 июня Кая Каллас предложила отправить в отставку 7 министров от Центристской партии. Позже они были сняты с должностей президентом Эстонии. По словам премьера, главным основанием для принятия такого решения стало то, что представители Центристской партии и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Ранее сегодня лидеры трех эстонских партий (Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество») договорились о создании новой правящей коалиции. После утверждения нового правительства президент Эстонии назначит госпожу Каллас кандидатом в премьер-министры. После этого она выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции, а парламент должен будет утвердить ее на посту нового премьера.

Анастасия Ларина

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