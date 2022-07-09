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03:20 (мск), источник: Life.ru

СМИ сообщили о положительном решении Канады по турбине для «Газпрома»

Проблема с возвращением турбины для газопровода «Северный поток» разрешилась. Канада намерена направить её в Германию, где установка будет передана «Газпрому». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о возврате турбины уже принято», — сказал собеседник агентства.

Источник из правительства одной из вовлечённых в ситуацию стран сообщил агентству, что Оттава и Берлин избегут нарушения Канадой собственных же антироссийских санкций только таким маршрутом турбины.

Как писал ранее Лайф, кабмин Германии увидел «положительные сигналы» по ситуации с турбинами для «Северного потока».

Напомним, что 14 июня «Газпрому» пришлось снизить прокачку газа по «Северному потоку» из-за немецкой компании Siemens. Она из-за канадских санкций вовремя не вернула из ремонта оборудование для прокачки топлива. Впоследствии «Газпром» сообщал об остановке ещё одной газоперекачивающей турбины — из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. А с 11 июля газопровод остановят для плановых профилактических работ.

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