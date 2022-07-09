18:31 (мск), источник: ТАСС
Зеленский уволил посла в Германии
КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте офиса главы государства.
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«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в документе.
Кроме того, Зеленский освободил от должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеше, на Шри-Ланке и Мальдивах.
4 июля газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что Мельник покинет пост, вернется в Киев и, возможно, станет замминистра иностранных дел. Издание отмечало, что «Мельника очень ценят в Киеве за его работу». Также указывалось, что причиной подобного решения послужили недавние высказывания дипработника о Степане Бандере — посол выступил с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков. Эти высказывания вызвали бурную реакцию, и даже МИД Украины был вынужден заявить, что не разделяет позицию дипломата.
Посол регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания и выражал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ военной и финансовой помощи Киеву. Так, например, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Мельник пробыл послом Украины в ФРГ восемь лет, притом что, как правило, послы обычно остаются в должности в течение четырех лет, максимум шесть лет.