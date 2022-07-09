Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген

«Вечером 8 июля судно “Норбьерн” прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген», — подтвердили в ведомстве.
Уточняется, но корабль доставил россиянам продукты питания, медикаменты и оборудование, а также некоторую технику и стройматериалы.
«На борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП “Государственный трест “Арктикуголь” и генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств”, — рассказали в МИД.
28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, где проживают около 500 человек, через КПП «Стурскуг» на границе стран. Однако 6 июля контейнеры все же пропустили. По словам официального представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде, корабли не могли войти в порт Шпицбергена из-за санкций.