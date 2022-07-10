МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России

«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства. <…> Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — сказано в пресс-релизе.
После введения новых санкций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.
Накануне Оттава расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционные списки 29 журналистов и 15 организаций, в том числе агентство Spuntik и телеканал RT, а также другие СМИ.
Согласно опубликованному списку, под новые санкции Канады попал и патриарх Кирилл.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.