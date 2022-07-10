Кандидаты на пост премьера Великобритании выступили за увеличение военных расходов

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Надим Захави, глава Минтранса Грант Шэппс и бывший руководитель Форин офиса Джереми Хант, объявившие в субботу вечером об участии в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, выступают за увеличение военных расходов.
В частности, Шэппс заявил газете The Daily Telegraph, что намерен «в обозримом будущем» довести объем финансирования, выделяемого на оборонные нужды, до 3% ВВП. Кроме того, он высказался за увеличение численности личного состава вооруженных сил и наращивание производства современных типов оружия. Он также указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей, особенно в контексте событий на Украине.
В свою очередь Хант подчеркнул, что планирует выделить на проведение внешней политики, политики безопасности и программы по оказанию гуманитарной помощи беднейшим странам мира сумму в размере 4% ВВП, при этом как минимум 3% от ВВП будут идти на оборонные нужды. Захави при объявлении об участии в гонке за пост премьер-министра отметил важность «увеличения расходов на оборону». Ранее о необходимости повышения военных расходов говорил глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, который также борется за пост премьера.
Джонсон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде в конце июня, указал, что Лондон доведет расходы на оборону с нынешних 2,3% ВВП до 2,5% к концу нынешнего десятилетия. В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году увеличить свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30. На саммите в Мадриде союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборонные расходы минимум 2% ВВП.
7 июля после того, как британский кабмин демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьером, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Временные рамки выборов нового партийного руководителя определят в ближайшие дни.
Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного партийного организатора тори Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Официально о вступлении в предвыборную гонку уже заявили восемь человек. Помимо Ханта, Захави, Шэппса и Тугендхата, это действующий генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, бывший министр финансов Риши Сунак, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и депутат Кеми Бэйднок.