В Киеве назвали «Железный купол» неподходящим для Украины

Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит для Украины, поскольку она не способна защитить от крылатых и баллистических ракет. Об этом во время онлайн-конференции Forbes заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.
«Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название “Железный купол”, но даже он не защищает на 100%», — сказал он (цитата по «Укринформ»). Резников отметил, что общался в Израиле с производителями этих систем.
Министр считает, что Украине нужно развивать собственную систему противоракетной обороны «или получать, в том числе, от наших партнеров».
«Железный купол» — система, которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Ее разработала израильская компания Rafael, проект был создан при финансировании США.
Российское Минобороны с начала военной операции на Украине неоднократно сообщало, что задействует крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Ведомство настаивает, что применяет их только для ударов по военным объектам.
8 июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет купить у страны систему ПРО. Однако источники Jerusalem Post усомнились в том, что Израиль продаст «Железный купол» Украине или другой стране из-за соглашений с США, регламентирующих экспорт оборонной продукции, а также международных обязательств в области контроля за экспортом такой продукции.
Вопрос о возможной передаче Украине «Железного купола» поднимался еще до начала российской военной операции, осенью 2021 года. Тогда газета Politico писала, что часть членов конгресса США предложила поставить Киеву две тактические системы противоракетной обороны. Российский МИД счел, что эти сообщения свидетельствуют о «военных приготовлениях» Киева.