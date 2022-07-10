10:55 (мск), источник: РБК
Четыре министра на Шри-Ланке объявили об отставке
На фоне протестов из-за экономического кризиса в отставку ранее обещал уйти премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.
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Правительство Шри-Ланки покинут четыре министра, передает издание Ada Derana. Об отставке объявили министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара, а также министр транспорта Бандула Гунавардана.
Харин Фернандо и Мануша Нанаяккара в своем заявлении сообщили, что согласились войти в правительство при президенте страны Готабае Раджапаксы, чтобы сделать все возможное для преодоления кризиса в стране, поскольку усилия политических партий не привели к результату.
Ранее на фоне протестов президент Шри-Ланки Раджапаксы пообещал уйти в отставку 13 июля, заявлял спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена.
Отставку анонсировал и премьер-министр Ранил Викрамасингхе. По его словам, он уйдет с поста, когда будет сформировано новое многопартийное правительство.
Протесты в столице Шри-Ланки Коломбо происходят на фоне экономического кризиса. В апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу. В стране наблюдаются проблемы с товарами первой необходимости, в том числе с топливом и лекарствами. В правительстве Шри-Ланки причинами кризиса называли пандемию, которая ударила по важнейшей статье доходов государства — туризму, и события на Украине, на фоне которых подскочили цены на нефть. Необходимый объем внешней помощи в Минфине Шри-Ланки оценили в $3 млрд. Международный валютный фонд заявил, что готов вести переговоры о помощи, когда политическая ситуация в стране стабилизируется.
9 июля протестующие взяли штурмом президентский дворец, а потом подожгли резиденцию премьера. Главу государства Готабая Раджапаксы заранее вывезли военные, его местонахождение неизвестно. Лично он об отставке не объявил, о ней с его слов сказал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.