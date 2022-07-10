Кандидат в премьеры Британии пояснил свое предложение выслать из страны всех россиян

«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении. В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и заслуживают этого, — ответил он на просьбу пояснить свое радикальное предложение. — Вместе с тем нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан».
По словам Тугендхата, «совершенно очевидно», что Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой и должен дать понять, что будет защищать свои интересы.
«Я хочу защищать тех россиян, которые находятся здесь на законных основаниях, нуждаются в защите и, бесспорно, стали частью нашего общества. Таких я хочу защищать, но вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу и подрывающие нашу безопасность, не найдут здесь убежища», — добавил он.
В день начала специальной военной операции РФ на Украине, выступая в Палате общин, Тугендхат заявил, что британскому правительству необходимо ответить на решение Москвы жесткими и решительными мерами. Среди прочего он призвал все европейские столицы выслать послов России.
«Мы можем дать ответ незамедлительно. Мы можем заморозить российские активы в этой стране, все активы. Мы можем выслать российских граждан, всех российских граждан», — сказал законодатель. «Мы можем решить, что должны защищать свои интересы, защищать британских граждан и своих международных партнеров. Либо, как мы, увы, уже слишком часто делали в прошлом, мы можем ждать до тех пор, пока не станет слишком поздно и британцам не придется заплатить гораздо более высокую цену», — считает он.
49-летний Тугендхат, впервые избранный в парламент в 2015 году, одним из первых сообщил о намерении бороться за премьерское кресло после того, как в четверг Борис Джонсон объявил о том, что покинет пост главы правительства Великобритании. В период с 2003 по 2013 год Тугендхат проходил службу в армии, в том числе в Ираке и Афганистане, имеет звание подполковника.
Будучи сотрудником британского МИД, Тугендхат помогал в формировании Национального совета безопасности Афганистана и правительства афганской провинции Гильменд, а затем служил одним из военных советников начальника штаба обороны Великобритании. На протяжении многих лет политик занимает подчеркнуто жесткую позицию в отношении России и Китая.