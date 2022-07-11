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00:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский приказал разработать план контрнаступления на южные территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разработать план о взятии под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Об этом глава Минобороны Алексей Резников сообщил The Times. Вместе с тем вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть Херсонскую область.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы понимаем, что это необходимо для нашей страны с политической точки зрения. Президент приказал высшему военному руководству разработать планы», — сказал Резников The Times.

Газета в косвенной речи также передает слова министра о том, что «Украина собирает миллионную боевую силу, оснащенную западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России».

Резников утверждает, что численность вооруженных сил Украины достигает около 700 тыс. человек, в общей сложности к участию в боевых действий может быть привлечено около 1 млн человек вместе с нацгвардией Украины, полицией и пограничниками. Министр призвал Запад нарастить поставки оружия.

Верещук в свою очередь сообщила, что решение по южным территориям будет приниматься «очень быстро». «Контрнаступление обязательно будет», — заявила она журналистам (цитата по «Укринформ»). В связи с этим она призвала украинцев в Херсонской области не отказываться от возможности для выезда, которую предоставляет российская сторона. Вице-премьер отметила, что выезд через Крым не будет считаться нарушением украинских законов.

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