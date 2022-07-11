Зеленский приказал разработать план контрнаступления на южные территории Украины

«Мы понимаем, что это необходимо для нашей страны с политической точки зрения. Президент приказал высшему военному руководству разработать планы», — сказал Резников The Times.
Резников утверждает, что численность вооруженных сил Украины достигает около 700 тыс. человек, в общей сложности к участию в боевых действий может быть привлечено около 1 млн человек вместе с нацгвардией Украины, полицией и пограничниками. Министр призвал Запад нарастить поставки оружия.
Верещук в свою очередь сообщила, что решение по южным территориям будет приниматься «очень быстро». «Контрнаступление обязательно будет», — заявила она журналистам (цитата по «Укринформ»). В связи с этим она призвала украинцев в Херсонской области не отказываться от возможности для выезда, которую предоставляет российская сторона. Вице-премьер отметила, что выезд через Крым не будет считаться нарушением украинских законов.