Боррель заявил, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20

Позиция Евросоюза и стран G7 на российскую операцию на Украине, заключающаяся в осуждении Москвы и введении санкций, пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он написал в своем блоге по итогам саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.
«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал Боррель.
Однако о том, какие меры принимать дальше и к каким последствиям приведет этот кризис, мнения расходятся, подчеркнул Боррель.
По его словам, некоторые страны больше озабочены последствиями военных действий для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как разрешить ситуацию с Украиной, другие хотят сохранить хорошие отношения с Россией.
«И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы». — добавил глава дипломатии ЕС.
Россию на саммите в Индонезии представлял глава МИД Сергей Лавров. Агентство Reuters со ссылкой на члена украинской делегации писало, что Лавров ушел с заседания G20 во время выступления по видеосвязи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Позже представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что министр отсутствовал на заседании, так как проводил двусторонние встречи с коллегами из других стран.
Как сообщало агентство Kyodo, во время саммита госсекретарь США и некоторые другие министры избегали фотографироваться с Лавровым, поэтому традиционную групповую фотографию отменили. Глава МИД России на это заявил, что «никого не приглашал фотографироваться».
Также глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова.