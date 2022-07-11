В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой

Вильнюс накануне запретил поставки через территорию страны в Калининградскую область через свою территорию цемента и алкоголя из других регионов России в связи со вступлением в силу европейских санкций на эти категории товаров.
«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — сообщил глава региона в Telegram-канале.
Он отметил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10−01.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антон Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.