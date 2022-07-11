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12:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой

КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита через Литву, Латвию и Эстонию.

Источник: РИА "Новости"

Вильнюс накануне запретил поставки через территорию страны в Калининградскую область через свою территорию цемента и алкоголя из других регионов России в связи со вступлением в силу европейских санкций на эти категории товаров.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

По словам Алиханова, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.

Он отметил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10−01.

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антон Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.

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