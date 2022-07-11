В Госдуме осенью обсудят запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

По словам Хинштейна, существующего запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей «явно недостаточно». Поэтому комитет предложит распространить его безотносительно возраста аудитории в СМИ, интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах и «офлайн».
Кроме того, депутаты выступят за расширение ст. 6.21 КоАП (касается только пропаганды среди несовершеннолетних), а также отдельно за установление более жесткой ответственности за пропаганду педофилии.
По словам Хинштейна, комитет прорабатывал соответствующие инициативы ранее вместе с Роскомнадзором и Минцифры.
Ранее за запрет пропаганды нетрадиционных ценностей выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, после того как Россия покинула Совет Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое». Володин также заявил, что «попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились».
О необходимости найти «противоядие» от новых нетрадиционных этических принципов, которые приходят с Запада, в декабре на ежегодной пресс-конференции заявил и президент Владимир Путин. При этом глава государства также говорил, что в России не было и не будет дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации.
Россия вышла из Совета Европы 16 марта, она была его членом 26 лет. По словам главы российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) Петра Толстого, страны НАТО, входящие в совет, «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».