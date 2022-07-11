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13:43 (мск), источник: Ведомости

Захарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило

Слова экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России — это рассуждения в стиле серийного убийцы Андрея Чикатило, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал “жить как в Польше”», — написала Захарова.

Нкануне Валенса призвал Запад «освободить» не только Украину, но и Россию. Политик предложил либо «расчленить» страну, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек».

В марте президент Владимир Путин заявил, что западу не нужна сильная и суверенная Россия. «Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы», — сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов. Глава государства тогда подчеркнул, что Запад желает разрушить Россию, пытаясь расколоть общество и спровоцировать гражданское противостояние.

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