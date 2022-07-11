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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Еврокомиссии назвали «очень серьезной» ситуацию с остановкой поставок газа по «Северному потоку»

Ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» «очень серьезна», заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Он выразил надежду, что после технических работ поставки сырья возобновятся.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром, 11 июля, «Газпром» остановил прокачку газа по газопроводу «Северный поток» из-за ремонта.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок. Возврат Канадой турбины (для газопровода “Северный поток”. — “Ъ”) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — сказал Макфи (цитата по ТАСС).

14 июня «Ъ» писал, что турбину «Северного потока» не могут доставить в Германию из Канады. На следующий день «Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке». В итоге прокачка газа по трубопроводу снизилась с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м в сутки. 10 июля Канада разрешила отправить турбину обратно в Европу, однако прокачка по трубопроводу остановлена минимум до 21 июля из-за ремонта.

По данным «Ъ», транспортировка турбины из Канады может начаться после 14 июля. Его доставка в Россию через Германию займет до двух недель.

Во время загрузки произошла ошибка.

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