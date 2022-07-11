В Еврокомиссии назвали «очень серьезной» ситуацию с остановкой поставок газа по «Северному потоку»

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок. Возврат Канадой турбины (для газопровода “Северный поток”. — “Ъ”) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — сказал Макфи (цитата по ТАСС).
14 июня «Ъ» писал, что турбину «Северного потока» не могут доставить в Германию из Канады. На следующий день «Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке». В итоге прокачка газа по трубопроводу снизилась с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м в сутки. 10 июля Канада разрешила отправить турбину обратно в Европу, однако прокачка по трубопроводу остановлена минимум до 21 июля из-за ремонта.
По данным «Ъ», транспортировка турбины из Канады может начаться после 14 июля. Его доставка в Россию через Германию займет до двух недель.