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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

США поддержали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток», так как считают, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа, заявил госдепартамент.

Источник: РИА "Новости"

«Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе “Северный поток-1”. В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие», — говорится в сообщении.

«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для «Северного потока» по просьбе Германии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые «не связаны с нами». Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

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