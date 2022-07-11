США поддержали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

«Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе “Северный поток-1”. В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие», — говорится в сообщении.
«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для «Северного потока» по просьбе Германии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые «не связаны с нами». Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.