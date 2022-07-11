МИД Китая предупредил о «свирепых бурях» над Тайваньским проливом

«Стабильность по обе стороны Тайваньского пролива зависит от соблюдения принципа “одного Китая”… Когда принцип “одного Китая” полностью признается, все стороны Тайваньского пролива мирно развиваются. Но, когда закон “одного Китая” оспаривается или саботируется, темные тучи или даже свирепые бури охватывают берега Тайваньского пролива», — сказал Ван И.
По его словам, причиной сегодняшней напряженности в Тайваньском проливе является то, что власти острова отказались от консенсуса 1992 года, отражающего принцип «одного Китая». «Они подрывают отношения по обе стороны Тайваньского пролива, и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости», — подчеркнул Ван И.
«Тайвань является частью Китая. Несмотря на то, что уже на протяжении долгого времени по две стороны пролива существует политическое противостояние, суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не нарушалась. Так выглядит статус-кво в тайваньском вопросе. Эта ситуация не менялась с древних времен. Этот статус-кво не может быть изменен», — заявил Ван И.
Он выразил надежду на то, что страны во всем мире смогут полностью осознать «серьезную опасность независимости Тайваня» и будут вместе с Пекином отстаивать принцип «одного Китая».
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.