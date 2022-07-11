Полянский: СБ ООН достиг согласия о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии

«Только что достигнуто согласие. Пока непонятно, когда будет голосование — либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначено, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — Наш проект фактически взят с небольшими модификациями. [Продление] на шесть месяцев и плюс шесть месяцев [с принятием] резолюции».
СБ ООН 8 июля не принял российский проект резолюции по трансграничной помощи в Сирии. В поддержку документа проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция, остальные члены Совбеза — Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты — воздержались. Резолюция не была принята, поскольку не получила необходимого количества голосов в свою поддержку (требуется не менее девяти).
Вместе с тем 8 июля РФ применила в Совбезе право вето в отношении западного проекта о трансграничной помощи. Российский вариант предусматривал продление срока действия механизма на шесть месяцев с последующей возможной пролонгацией еще на полгода отдельной резолюцией. Западный вариант предполагал продление работы механизма на один год с возможностью для члена СБ ООН внести на рассмотрение через шесть месяцев отдельный проект резолюции, отменяющий действие предыдущего документа.