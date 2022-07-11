22:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Блинкен назвал Россию и Китай угрозой существующему миропорядку
Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о важности следования основным принципам отношения стран во всем мире, заявил, что Россия и Китай бросают вызов мировому порядку. Напомнив, что существуют базовые положения взаимоотношений между странами, такие, как уважение независимости, территориальной целостности друг друга, а также соблюдение прав человека, господин Блинкен заявил, что сейчас основе порядка, основанном на этих пониманиях, брошен вызов. При этом, по мнению госсекретаря США, Китай все-таки хочет международного порядка.