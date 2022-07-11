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22:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен назвал Россию и Китай угрозой существующему миропорядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о важности следования основным принципам отношения стран во всем мире, заявил, что Россия и Китай бросают вызов мировому порядку. Напомнив, что существуют базовые положения взаимоотношений между странами, такие, как уважение независимости, территориальной целостности друг друга, а также соблюдение прав человека, господин Блинкен заявил, что сейчас основе порядка, основанном на этих пониманиях, брошен вызов. При этом, по мнению госсекретаря США, Китай все-таки хочет международного порядка.

Источник: РИА "Новости"

«Так что одна из причин, по которой мы поднимаем этот вопрос сейчас, заключается в том, что мы видим, что ему (мировому порядку.— “Ъ”) бросают вызов. Этому бросает вызов Россия своей агрессией против Украины. Потому что речь идет не только об ужасных разрушениях и смертях на Украине, но и о том факте, что, если России будет позволено делать то, что она делает, это означает, что мы вернемся в мир, в котором сила имеет право, в котором большие нации могут запугивать малые нации. Это противоположно порядку, основанному на правилах», — заявил госсекретарь США в интервью телеканалу Thai PBS (стенограмма выложена на сайте Госдепа США).

«И с другой стороны, мы видим, что Китай бросает вызов порядку, проявляя растущую агрессию в регионе и усиливая репрессии внутри страны», — продолжил свою мысль Энтони Блинкен. Однако он добавил, что Пекин все же хочет международного порядка, но с некоторыми отличиями.

И я думаю, что Китай на самом деле хочет международного порядка, но с некоторыми отличиями. В то время как порядок, который мы пытались защищать и поддерживать, в основном либерален по своим ценностям, Китай может стремиться к более нелиберальному порядку, который отражает, возможно, другой набор ценностей. И вопрос в том, в каком мире люди хотят жить?

Энтони Блинкен

Мария Федотова

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