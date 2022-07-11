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11 июля, источник: ТАСС

Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока» неприемлемым исключением из санкционного давления на Россию.

Источник: Reuters

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.

По его мнению, Канада не должна была принимать такое решение.

Теперь, считает Зеленский, Европа должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

В понедельник МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве и выразил ему разочарование из-за решения вернуть Германии отремонтированную турбину. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Канаду пересмотреть данное решение в целях сохранения санкционного давления на Россию.

11 июля поставки по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — были остановлены на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады в отношении России. Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены.

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