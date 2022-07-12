04:22 (мск), источник: Известия
Ни в какие льготы: часть айтишников могут лишиться отсрочки от армии
Минцифры пересматривает критерии аккредитации технологических компаний.
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Число IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва в армию, вероятно, сократится. До 1 августа Минцифры рассмотрит вопрос об ужесточении условий получения статуса технологических компаний (аккредитации), предполагающего эту льготу для сотрудников, и другие преференции, рассказали «Известиям» в министерстве.
Вероятно, теперь претендентам на них придется, в частности, доказывать, что на продажу IT-разработок приходится значительная часть их выручки, предположили в ведомстве. Хотя четких критериев, по которым высокотехнологичные компании будут отличать от всех остальных, пока не выработано, отметили эксперты. По их мнению, упорядочить правила получения преференций в IT-отрасли действительно нужно, чтобы избежать их недобросовестного применения.
Аккредитация льготников
К 1 августа Минцифры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).
— Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся IT, и доля выручки от разработки и внедрения IT, — рассказали в пресс-службе Минцифры.
Пока точных критериев отделения высокотехнологичных компаний от остальных нет, это нетривиальная задача, сказал «Известиям» источник в IT-отрасли, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Новые параметры для аккредитации IT-компаний еще не определены — разработка ведется, различные варианты обсуждаются с отраслью, утверждает чиновник Минцифры.
Сама по себе аккредитация дает только право на отсрочку от призыва в армию для сотрудников компаний, разъяснили в пресс-службе ведомства. На другие преференции (снижение налоговых платежей и ставок по кредитам, в том числе ипотеке для работников), только получив аккредитацию, претендовать компания не сможет — для этого требуется подтверждение ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации, сказали в Минцифры.
Какой должна быть доля IT-выручки в общих доходах компании и сколько программистов должно быть зачислено в штат для получения аккредитации, в ведомстве не уточнили.
Сейчас на налоговые и кредитные льготы (сокращенный до 3% налог на прибыль, займы под 3% на развитие бизнеса, ипотека для сотрудников под 5% и другие) могут претендовать компании, доля IT-выручки в общем обороте которых не менее 90%, уточнил эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
Доля сотрудников, занятых в IT-разработках, сейчас нигде не оговорена, отметил он.
— Система аккредитации IT-компаний действительно нуждается в корректировке. Сейчас ее можно получить и подавать заявления на получение отсрочек от армии сотрудников фактически в уведомительном режиме. Этим активно пользуются, в частности, банки и госкомпании, где IT-отделы действительно очень велики, — рассказал эксперт.
Правда, по словам Карена Казаряна, критерии, отличающие высокотехнологичную компанию от непрофильной, весьма зыбкие — IT-сейчас присутствует во всех сферах жизни и экономики.
— При этом непонятно, как и какие льготы предоставлять стартапам. Если компания живет на деньги инвесторов, занимается исключительно разработками и не генерирует выручки, достойны ли ее сотрудники отсрочки от армии и льготной ипотеки? — задался вопросом эксперт.
Отсрочка по справедливости
С идеей сузить круг компаний и специалистов, которые могут претендовать на получение персональных и корпоративных льгот, согласны не все. Господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. С такой инициативой в Минцифры обратился «Ростех».
Также госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний, в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок, на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим. Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20−40%, а требуемый уровень — 90%, отмечено в обращении в Минцифры.
— Сейчас государственную аккредитацию в качестве IT-компаний могут получить структуры, деятельность которых можно отнести к одному из пяти релевантных кодов ОКВЭД: в пяти из них используется слово «компьютер», в шестой — «вычислительная техника». А если компания перешла на облачные технологии и не держит собственных серверов, а, например, создает веб-сайты, то есть седьмой пункт, упоминающий информационные ресурсы и базы данных, — отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. — Поэтому некоторые крупные корпорации уже выделили и перерегистрировали IT-отделы в самостоятельные дочерние компании, указывая при регистрации, что ведут деятельность по тем пунктам ОКВЭД, которые позволяют получить аккредитацию.
Новые правила оформления статуса технологической компании сделают распределение льгот более прозрачным, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.
— Это позволит оказывать поддержку компаниям, которые действительно занимаются развитием высоких технологий, — выразил надежду специалист.
По мнению эксперта, оказывать поддержку банкам и другим структурам, основные доходы которых не связаны с IT, было бы нелогично. Но было бы целесообразно предоставлять льготы, в том числе отсрочки от призыва, сотрудникам дочерних компаний кредитных и других организаций, которые целиком и полностью сосредоточены на IT-разработках, уверен он.
Валерий Кодачигов, Сергей Швилкин