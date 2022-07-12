Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.
«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.
На вопрос о том, насколько возможно упрощение получения гражданства РФ для жителей Белоруссии, он отметил, что «это отдельный вопрос». «Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил, и граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, ну, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», — добавил Песков.