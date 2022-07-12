12:53 (мск), источник: © РИА Новости
Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО «Ураган»
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО «Ураган», в том числе в районе Новой Каховки, сообщило Минобороны РФ.
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«Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня “Ураган” в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в релизе.
Также ПВО за сутки сбила семь украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и в районе Николаева.