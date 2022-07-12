ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 13,8 млрд евро

«На данный момент мы заморозили — поступающие от олигархов и других организаций — 13,8 миллиарда евро (13,8 миллиарда долларов), так что это довольно много Но я должен сказать, что очень большая часть, более 12 миллиардов… находятся в пяти государствах-членах», — отметил Рейндерс (цитата по NDTV). Он отказался назвать страны, которые заморозили активы россиян, и выразил надежду, что другие страны ЕС активизируют свои усилия.
26 мая Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили физические активы российских предпринимателей на сумму около 10 млрд евро. Также страны союза заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро. Рейндерс пояснил, что в ЕС находится менее 10% международных резервов России.
29 июня минфин США сообщил о заморозке активов россиян на $30 млрд. 1 июля Bloomberg рассказал со ссылкой на источники, что страны Евросоюза заморозили активы россиян стоимостью $14,5 млрд (около 14,5 млрд евро).