ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций

По его словам, согласие Европарламента на это получено, консенсус есть и в Совете.
«Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро», — отметил Рейндерс.
Она откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
«В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — добавил он.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до 100 млн фунтов стерлингов (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил о том, что конфискация в странах Запада имущества, аресты собственности бизнесменов являются «крахом частной собственности и частного бизнеса».
Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.