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17:39 (мск), источник: Life.ru

Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ

Президент РФ Владимир Путин с 10 до 11 увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ. Теперь замом премьера также будет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Источник: РИА "Новости"

«Установить, что председатель Правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <…> заместителя председателя Правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должности зампреда правительства.

В конце мая глава Минпромторга РФ был назначен на пост председателя совета директоров АО «АвтоВАЗ». На этой должности Денис Мантуров сменил Николя Мора, который возглавлял совет директоров предприятия с 2019 года.

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