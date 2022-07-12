20:11 (мск), источник: Daily Storm
«Мобилизация в любом случае идет в секретном режиме». Автор законопроекта о работе спецслужб объяснил его смысл
СМИ сообщают, что инициативу рассмотрят на внеочередном заседании Госдумы.
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На внеочередном заседании Госдумы 15 июля могут быть рассмотрены несколько законопроектов, включая инициативу с неочевидным названием «О взаимодействии граждан с госорганами». В ней идет речь в том числе об органах, ответственных за мобилизацию. Авторы Telegram-каналов назвали этот документ «законом военного времени». Однако соавтор инициативы Эрнест Валеев заявил Daily Storm, что в случае мобилизации депутатам не потребуется вносить дополнительные поправки в законы, а сама процедура проходит в секретном режиме.
Пакет документов внес на рассмотрение думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению летом 2022 года. Его планировали рассмотреть в осеннюю сессию, однако, как отмечает «Коммерсантъ», могут обсудить уже 15 июля.
Здесь приводятся поправки к различным законам. Например, органы безопасности получат возможность устанавливать порядок получения разрешений на пересечение границ судами. В законопроекте также вносятся изменения в сферу лицензирования деятельности различных организаций, регламентируется хозяйственная деятельность близ границ.
Помимо прочего, в законопроекте устанавливается положение, в рамках которого деятельность спецслужб и органов «в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации» нельзя считать государственной услугой.
«Исходя из специфики функций и задач перечисленных ведомств (ФСБ, СВР, ФСО и других. — Примеч. Daily Storm), заложенные в законе о госуслугах основополагающий принцип открытости деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и гарантии получения гражданами полной информации о действиях государственных органов не применимы для российских специальных служб», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что этот документ выводит спецслужбы из-под общественного контроля, и называет его «законом военного времени».
В свою очередь один из авторов этого законопроекта Эрнест Валеев — зампред комиссии Госдумы по безопасности и противодействия коррупции, в беседе с Daily Storm сказал, что последняя поправка к закону изменит регулирование работы спецслужб только на уровне документов:
«Все эти действия спецслужб по выдаче разрешений на пересечение границ, особенно мобилизационная, — это не государственная услуга. Это действия спецслужб по обеспечению безопасности страны. Поэтому они не могут регламентироваться правилами о предоставлении государственных услуг. Это должно регламентироваться нормативными документами, которые регламентируют деятельность спецслужб», — объяснил депутат.
Что касается мобилизации, продолжает собеседник издания, в публичном поле также все останется по-прежнему. В случае мобилизации все данные о ней будут засекречены.
«Она (мобилизация) в любом случае идет в секретном режиме. Поэтому никакого дополнительного засекречивания нет. Нет придачи им другого литера секретности. Вопрос секретности вообще никоим образом не задевают этим нормативным документом. А вы где (сейчас) читали данные о мобилизации? Никакого дополнительного засекречивания данных нет. То, что вы читали раньше (в публичном поле), вы сможете читать и дальше», — заключил он.
Помимо указанного законопроекта, по данным «Коммерсанта», на внеочередном заседании депутаты могут рассмотреть инициативу по смягчению условий содержания осужденных за тяжкие преступления.
Кроме того, в повестке собрания также планируется обсуждение законопроекта об информационном обмене между МВД и Центробанком для борьбы с финансовым мошенничеством, законопроекта об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры России и устранения последствий кибератак, а также проекта по антимонопольному регулированию цифрового рынка.