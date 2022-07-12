Прогулки за облаками: чем манит туристов Северная ОсетияГоры и ледники, святилища и семейные башни, арака и пироги делают запоминающимся даже короткое путешествие
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
12 июля, источник: © РИА Новости

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в Вашингтоне переговоры с лидером США Джо Байденом, на которых предложил антикризисный план сотрудничества между странами в сфере топливно-энергетического комплекса, торговли и миграции.

Источник: AP 2022

«Мое предложение (для смягчения экономических проблем в регионе — ред.) может быть сведено к пяти основным направлениям взаимодействия. Первое — … до снижения цен на топливо в США… гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам… мы можем немедленно увеличить запасы топлива (в хранилищах в приграничных регионах) и обязуемся удвоить поставки», — заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции из Белого дома, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики.

Политик отметил, что средняя цена бензина в США составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике — 3,12 доллара.

Значительная часть бензина сейчас производится Мексикой на территории США, на недавно купленном НПЗ Deer Park в Техасе.

«Второе — мы передаем в распоряжение вашего правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Объем транспортируемого газа соответствует генерации до 750 мегаватт электроэнергии и обеспечит ей до 3 миллионов человек», — заявил мексиканский лидер.

Третье предложение мексиканского лидера — устранение остающихся пошлин в торговле «продуктами питания и другими товарами», облегчение и упрощение трансграничного товарооборота для снижения потребительских цен.

Говоря о запуске программы частных и государственных инвестиций между странами в рамках политики импортозамещения, Лопес Обрадор отметил, что совместно с инвесторами из США власти Мексики планируют строительство заводов по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, граничащих с США.

Последним пунктом мексиканского антикризисного плана стало упорядочение миграционных потоков в США и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки, «чтобы гарантировать, что экономика не будет парализована из-за нехватки рабочих рук».

В ходе своего визита в Вашингтон мексиканский лидер также провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, на среду запланировано его участие в переговорах представителей бизнеса двух стран.

С момента прихода к власти это четвертый официальный визит Лопеса Обрадора в США. Первый был привязан к вступлению в силу трехстороннего торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой, и прошел в 2020 году во время правления Дональда Трампа. Ещё два состоялись в ноябре 2021 года — для участия в сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и саммите стран Северной Америки в Вашингтоне.

 Украина перешла в контрнаступление
США готовятся к большой войне с Россией в Европе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь