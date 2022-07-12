Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

«Мое предложение (для смягчения экономических проблем в регионе — ред.) может быть сведено к пяти основным направлениям взаимодействия. Первое — … до снижения цен на топливо в США… гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам… мы можем немедленно увеличить запасы топлива (в хранилищах в приграничных регионах) и обязуемся удвоить поставки», — заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции из Белого дома, которая транслировалась в социальных сетях правительства Мексики.
Политик отметил, что средняя цена бензина в США составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике — 3,12 доллара.
«Второе — мы передаем в распоряжение вашего правительства более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспорта газа из Техаса в Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию. Объем транспортируемого газа соответствует генерации до 750 мегаватт электроэнергии и обеспечит ей до 3 миллионов человек», — заявил мексиканский лидер.
Говоря о запуске программы частных и государственных инвестиций между странами в рамках политики импортозамещения, Лопес Обрадор отметил, что совместно с инвесторами из США власти Мексики планируют строительство заводов по производству сжиженного газа и удобрений, а также солнечных электростанций в северных регионах, граничащих с США.
Последним пунктом мексиканского антикризисного плана стало упорядочение миграционных потоков в США и предоставление рабочих виз специалистам различных специальностей из Мексики и Центральной Америки, «чтобы гарантировать, что экономика не будет парализована из-за нехватки рабочих рук».
В ходе своего визита в Вашингтон мексиканский лидер также провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, на среду запланировано его участие в переговорах представителей бизнеса двух стран.
С момента прихода к власти это четвертый официальный визит Лопеса Обрадора в США. Первый был привязан к вступлению в силу трехстороннего торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой, и прошел в 2020 году во время правления Дональда Трампа. Ещё два состоялись в ноябре 2021 года — для участия в сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и саммите стран Северной Америки в Вашингтоне.