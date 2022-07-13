МИД исключил вину России в «зиме без обогрева» для Европы

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — утверждает дипломат.
Москва при этом вправе ужесточить «наши специальные меры», продолжил он, эти решения сейчас прорабатываются в правительстве страны.
Страны Евросоюза приняли последний к этому дню, шестой, пакет санкций в июне. В его рамках Брюссель ввел частичный запрет на покупку нефти российского происхождения, этот шаг в Евросоюзе пытались согласовать более месяца. Санкции также затронули 65 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе Национальный расчетный депозитарий, он выступает платежным агентом по еврооблигациям.
В июне «Газпром» дважды сократил объемы поставок в Германию по газопроводу «Северный поток-1», сначала со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. Это было вызвано тем, что в Канаде после ремонта остается турбина, ее возвращению в Германию препятствуют санкции, поясняли в «Газпроме». Власти ФРГ и руководство Siemens Energy сочли, что настоящими причинами сокращения поставок газа стали политические причины, а не технические.
Официальная Москва намерена «разжечь социальные волнения и разрушить единство», — уверен вице-канцлер Роберт Хабек. Он также называл действия России «экономической войной».
По его словам, Берлин предпринимает усилия для недопущения подобной ситуации: запускаются в эксплуатацию угольные электростанции, строятся терминалы сжиженного природного газа (СПГ).
В Москве обвинения отвергали. «С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва остается максимально надежным поставщиком и российский газ готов к поставкам.