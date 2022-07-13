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04:29 (мск), источник: РБК

МИД исключил вину России в «зиме без обогрева» для Европы

Действия Евросоюза привели к проблемам в экономике и у жителей европейских стран, при этом Россия пока не применяла «контрмеры в полную силу», заявил в интервью «РИА Новости» директор Департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Жителям Европы грозит отсутствие отопления зимой, в этом виноваты антироссийские санкции, уверены в министерстве.

Источник: Reuters

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — утверждает дипломат.

Москва при этом вправе ужесточить «наши специальные меры», продолжил он, эти решения сейчас прорабатываются в правительстве страны.

Биричевский предупредил: «ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными».

Страны Евросоюза приняли последний к этому дню, шестой, пакет санкций в июне. В его рамках Брюссель ввел частичный запрет на покупку нефти российского происхождения, этот шаг в Евросоюзе пытались согласовать более месяца. Санкции также затронули 65 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе Национальный расчетный депозитарий, он выступает платежным агентом по еврооблигациям.

По данным Bloomberg, в ближайшие недели Евросоюз представит седьмой пакет санкций против России, обсуждает механизм ограничений цен на нефть из России.

В июне «Газпром» дважды сократил объемы поставок в Германию по газопроводу «Северный поток-1», сначала со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. Это было вызвано тем, что в Канаде после ремонта остается турбина, ее возвращению в Германию препятствуют санкции, поясняли в «Газпроме». Власти ФРГ и руководство Siemens Energy сочли, что настоящими причинами сокращения поставок газа стали политические причины, а не технические.

Официальная Москва намерена «разжечь социальные волнения и разрушить единство», — уверен вице-канцлер Роберт Хабек. Он также называл действия России «экономической войной».

Канцлер Олаф Шольц в начале июля назвал возможное подорожание отопления «социальной взрывчаткой».

По его словам, Берлин предпринимает усилия для недопущения подобной ситуации: запускаются в эксплуатацию угольные электростанции, строятся терминалы сжиженного природного газа (СПГ).

В Москве обвинения отвергали. «С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва остается максимально надежным поставщиком и российский газ готов к поставкам.

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