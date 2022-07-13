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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, назначенный исполняющим обязанности президента республики, объявил в стране чрезвычайное положение. Он также ввел комендантский час в Западной провинции Шри-Ланки — наиболее густонаселенной части острова, где располагается фактическая столица страны Коломбо.

Источник: Reuters

«Ранил Викремесингхе распорядился немедленно ввести комендантский час в Западной провинции и ввести чрезвычайное положение по всему острову… Премьер-министр также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто ведет себя хулигански», — сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

Ранее агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официальных лиц Шри-Ланки сообщило, что президент республики Готабая Раджапакса покинул страну, передав одному из высокопоставленных чиновников заявление об отставке. Политический кризис в островном государстве вспыхнул на фоне дефолта и тяжелой экономической ситуацией. Летом в стране начались массовые протесты, 9 июля протестующие штурмовали резиденцию президента.

О ситуации в Шри-Ланке — в материале «Незаживающая Шри-Ранка».

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Андрей Сапожников.

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