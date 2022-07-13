В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

«Ранил Викремесингхе распорядился немедленно ввести комендантский час в Западной провинции и ввести чрезвычайное положение по всему острову… Премьер-министр также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто ведет себя хулигански», — сообщила ланкийская газета Daily Mirror.
Ранее агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официальных лиц Шри-Ланки сообщило, что президент республики Готабая Раджапакса покинул страну, передав одному из высокопоставленных чиновников заявление об отставке. Политический кризис в островном государстве вспыхнул на фоне дефолта и тяжелой экономической ситуацией. Летом в стране начались массовые протесты, 9 июля протестующие штурмовали резиденцию президента.
О ситуации в Шри-Ланке — в материале «Незаживающая Шри-Ранка».
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