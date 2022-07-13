Захарова: Откровения Болтона о подготовке госпереворотов за рубежом требуют разбора

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах. Ещё раз — не поддержкой, как они раньше говорили, “демократических сил”, не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что впервые на её памяти человек, облечённый властью в течение многих лет, «своими словами смачно и абсолютно нагло» сказал, что занимался планированием госпереворотов в других странах. Она подчеркнула, что это требует реакции и дальнейшего разбора, потому что важно знать, «в каких таких других точках земного шара» Вашингтон хотел реализовать такие намерения.
Как сообщал Лайф, Болтон признался, что раньше был непосредственным участником государственных переворотов в различных уголках планеты. Он отметил, что «это требует большого количества работы».