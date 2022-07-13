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10:49 (мск), источник: Life.ru

Захарова: Откровения Болтона о подготовке госпереворотов за рубежом требуют разбора

Признания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он принимал участие в планировании государственных переворотов за рубежом, требуют разбора и являются абсолютно новыми откровениями деятелей внешней политики Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА Новости/МИД РФ

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах. Ещё раз — не поддержкой, как они раньше говорили, “демократических сил”, не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что впервые на её памяти человек, облечённый властью в течение многих лет, «своими словами смачно и абсолютно нагло» сказал, что занимался планированием госпереворотов в других странах. Она подчеркнула, что это требует реакции и дальнейшего разбора, потому что важно знать, «в каких таких других точках земного шара» Вашингтон хотел реализовать такие намерения.

Как сообщал Лайф, Болтон признался, что раньше был непосредственным участником государственных переворотов в различных уголках планеты. Он отметил, что «это требует большого количества работы».

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