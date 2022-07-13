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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС и Россия договорились по транзиту и Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», — сказал пресс-секретарь.

В ответ на уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, Песков предложил «набраться терпения».

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.

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