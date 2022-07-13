В Кремле прокомментировали поездку Байдена в Саудовскую Аравию

«Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал он, прокомментировав планирующуюся поездку президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.
Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, потому что в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.