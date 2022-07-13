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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Белорусский суд дал журналистке «Белсата» восемь лет за госизмену

МИНСК, 13 июл — РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала «Белсат» Катерину Андрееву к 8 годам лишения свободы по уголовному делу об измене государству, сообщил зампредседателя лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Источник: © РИА Новости

«Журналистке Катерине Андреевой, которая уже 1,5 года находится в тюрьме, дали еще восемь лет за “измену государству”, — написал он в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. В свою очередь госагентство Белта уточнило, что приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Белоруссии.

«Окончательно, с учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам «Белсата» — Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева были первыми в Белоруссии журналистами, получившими сроки за организацию в республике протестов оппозиции, которые начались после выборов президента в 2020 году.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети, группа граждан, объединенная через интернет-ресурсы «Белсат», признана в Белоруссии экстремистским формированием.

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