Прогулки за облаками: чем манит туристов Северная ОсетияГоры и ледники, святилища и семейные башни, арака и пироги делают запоминающимся даже короткое путешествие
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Пушилин: КНДР признала ДНР

Северная Корея сегодня признала независимость Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии республики.

Спецоперация на Украине
Источник: Посольство ДНР в РФ

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал господин Пушилин в своем Telegram-канале.

По мнению главы ДНР, решение КНДР о признании донбасской республики позволит наладить партнерство между Северной Кореей и ДНР в сфере торговли и экономики.

КНДР стала третьей страной-членом ООН, помимо Сирии и России, которая признала ДНР в качестве независимого и суверенного государства.

Среди частично признанных государственных образований ДНР также признают ЛНР, Южная Осетия и Абхазия. Референдум о самоопределении ДНР 2014 года не был признан международным сообществом, за признанием независимости республики Россией 21 февраля 2022 года последовало введение западных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новость дополняется.

 Telegram-канал ИД «Коммерсантъ» сменил формат
Беспроцентный исламский банкинг скоро появится в России
Спецоперация на Украине
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
Минобороны заявило о четырех сбитых украинских самолетах
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
ВС РФ ликвидировали переброшенную из Киева группу диверсантов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь