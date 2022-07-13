15:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Пушилин: КНДР признала ДНР
Северная Корея сегодня признала независимость Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии республики.
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«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал господин Пушилин в своем Telegram-канале.
По мнению главы ДНР, решение КНДР о признании донбасской республики позволит наладить партнерство между Северной Кореей и ДНР в сфере торговли и экономики.
КНДР стала третьей страной-членом ООН, помимо Сирии и России, которая признала ДНР в качестве независимого и суверенного государства.
Среди частично признанных государственных образований ДНР также признают ЛНР, Южная Осетия и Абхазия. Референдум о самоопределении ДНР 2014 года не был признан международным сообществом, за признанием независимости республики Россией 21 февраля 2022 года последовало введение западных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
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