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17:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград

Провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, разъяснила Еврокомиссия (ЕК) ситуацию с калининградским транзитом. Железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, отметили в ЕК. При этом комиссия не ведет переговоров с Россией по разблокированию калининградского транзита. Россия изучит разъяснения ЕК по теме калининградского транзита, прокомментировала представитель МИДа Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

ЕК предоставила дополнительные рекомендации для государств-членов Евросоюза (ЕС) по транзиту товаров из России.

Документ подтверждает, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами не разрешен в соответствии с мерами ЕС.

Подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, без ущерба для обязательства государств-членов осуществлять эффективный контроль.

«Государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних значений за последние три года, в частности, отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет никаких необычных потоков или торговых моделей, которые могли бы привести к обходу. Транзит санкционированных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае — независимо от вида транспорта», — поясняет ЕК.

ЕК также подчеркнула важность мониторинга двусторонних торговых потоков в РФ с Калининградской областью, чтобы гарантировать, что санкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС.

«Государства-члены несут ответственность за осуществление санкций. Чтобы обеспечить их максимально эффективное и последовательное внедрение, комиссия регулярно предоставляет административные рекомендации», — отметила ЕК.

ТАСС в ЕК сообщили, что комиссия не ведет переговоров с Россией по разблокированию калининградского транзита. «По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся», — сообщили в пресс-службе ЕК.

Москва изучит опубликованные разъяснения по калининградскому транзиту, заявила Захарова. «Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения. Поэтому нам теперь нужно их изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — сообщила представитель МИДа в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Литвы заблокировали транзит санкционных товаров в Калининград из других регионов России 18 июня. Газета Spiegel сообщала, что ЕК разрешит России возобновить транзит, но в ограниченном объеме, однако власти Литвы отказались давать согласие на зеленые коридоры.

Мария Федотова

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