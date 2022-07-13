Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград

ЕК предоставила дополнительные рекомендации для государств-членов Евросоюза (ЕС) по транзиту товаров из России.
Подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, без ущерба для обязательства государств-членов осуществлять эффективный контроль.
«Государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних значений за последние три года, в частности, отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет никаких необычных потоков или торговых моделей, которые могли бы привести к обходу. Транзит санкционированных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае — независимо от вида транспорта», — поясняет ЕК.
«Государства-члены несут ответственность за осуществление санкций. Чтобы обеспечить их максимально эффективное и последовательное внедрение, комиссия регулярно предоставляет административные рекомендации», — отметила ЕК.
ТАСС в ЕК сообщили, что комиссия не ведет переговоров с Россией по разблокированию калининградского транзита. «По ситуации вокруг транзита российских грузов в Калининград нам нечего добавить. Обычно мы не комментируем сообщения в СМИ, но можем сказать, что прямые переговоры по этой теме с Россией не ведутся», — сообщили в пресс-службе ЕК.
Москва изучит опубликованные разъяснения по калининградскому транзиту, заявила Захарова. «Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения. Поэтому нам теперь нужно их изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — сообщила представитель МИДа в эфире телеканала «Россия 24».
Власти Литвы заблокировали транзит санкционных товаров в Калининград из других регионов России 18 июня. Газета Spiegel сообщала, что ЕК разрешит России возобновить транзит, но в ограниченном объеме, однако власти Литвы отказались давать согласие на зеленые коридоры.