18:13 (мск), источник: РБК
Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике
Венгрия вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш.
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По словам политика, мера принята из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской военной операции на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.
«Газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон. Чтобы обеспечить энергоснабжение, правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение. С помощью чрезвычайных мер мы можем гарантировать, что в стране будет достаточно энергии даже зимой», — сказал он.
Венгерское правительство приняло план действий из семи пунктов, который включает в том числе запрет на импорт энергоносителей.
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