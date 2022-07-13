Собчак вступилась за Яшина: был не прав, как и она

Она вспомнила о временах, когда вместе с на тот момент бойфрендом активно участвовала в политических обсуждениях и ходила на митинги, и подчеркнула, что уже тогда «мы не сходились во многом».
По словам Собчак, она всегда выступала за эволюционные изменения, «искусство маленьких шагов» и подобное, а Яшин всегда был «последовательным революционером».
«Прошло время, и это время нас рассудило, — пишет Собчак. — России оказалось не нужно ни то, ни другое».
При этом бывший близкий друг до сих пор, по признанию Собчак, остается ей «ближе тех, кто его сажает», «потому что он честен» и «потому что не боится». Также она убеждена, что Яшин «не сделал ничего противозаконного», а «просто был жестким и последовательным критиком власти», что не всегда вписывается в действующее законодательство.
Как стало известно ранее в среду, Яшину предъявлено обвинение по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Адвокат политика сообщал, что СК намерен ходатайствовать об аресте — ранее Яшин вышел из спецприемника после 15 суток административного ареста. Также сообщалось об обыске в квартире мундепа и о том, то после обыска он снова был задержан.