Басманный суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армии

Как сообщил корреспондент, суд постановил удовлетворить ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Яшина.
Ранее в среду корреспондент «Известий» из зала суда сообщал, что Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения Илье Яшину. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя, так как в ходе заседания могут быть разглашены показания важных свидетелей.
12 июля адвокат Вадим Прохоров, сообщал, что против Ильи Яшина СКР возбудил уголовное дело. Также отмечалось, что у подозреваемого проходили обыски. Позже стало известно, что Яшина отвезли в отделение полиции после обысков в его московской квартире.
29 июня стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе административный арест Яшина за неповиновение полиции. Днем ранее Хамовнический суд Москвы приговорил депутата к аресту на 15 суток.