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18:27 (мск), источник: Известия

Басманный суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти. Об этом в среду, 13 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил корреспондент, суд постановил удовлетворить ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Яшина.

Ранее в среду корреспондент «Известий» из зала суда сообщал, что Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения Илье Яшину. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя, так как в ходе заседания могут быть разглашены показания важных свидетелей.

12 июля адвокат Вадим Прохоров, сообщал, что против Ильи Яшина СКР возбудил уголовное дело. Также отмечалось, что у подозреваемого проходили обыски. Позже стало известно, что Яшина отвезли в отделение полиции после обысков в его московской квартире.

29 июня стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе административный арест Яшина за неповиновение полиции. Днем ранее Хамовнический суд Москвы приговорил депутата к аресту на 15 суток.

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