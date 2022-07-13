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19:32 (мск), источник: Известия

Союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска

Союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в городскую черту Северска. Об этом сообщил 13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления. Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — сказал он ТАСС.

Ранее в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

11 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась больше 70% личного состава. Там, отметили, что положение их находится в критичном состоянии.

9 июля союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

4 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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